«Ночью шла через дорогу»: в Бердске ищут водителя, насмерть сбившего 51-летнюю сибирячку
Сотрудники Госавтоинспекции Бердска разыскивают автомобиль, который ночью сбил женщину, а после уехал с места ДТП. Трагедия случилась 9 мая, около 1:05 ночи. Бердчанка переходила дорогу на пересечении улиц Боровая и Рогачева.
— Под колесами автомобиля погибла 51-летняя женщина. В тот момент она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Машина не установлена, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Всем, кто видел аварию, просьба позвонить по телефонам: 8-913-722-73-37, 232-85-50 или 232-85-40.
Напомним, 30 апреля под Новосибирском погибла 6-летняя девочка, которая также переходила дорогу не по пешеходному переходу — ее насмерть сбил грузовик.
Так перекресток выглядит днем. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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