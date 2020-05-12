2020-05-12T07:39:46+03:00
Общество

«Разорвала ногу и чуть не упала в реку»: сибиряк спас пенсионерку, провалившуюся на мосту

Нога пожилой женщины застряла между досок, бабушка не могла выбраться
Надежда РЫЖКИНА
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Пенсионерку спас молодой человек, оказавшийся рядом. Фото: предоставлено Тимуром ИмшаевымПенсионерку спас молодой человек, оказавшийся рядом. Фото: предоставлено Тимуром Имшаевым
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78-летняя жительница Бердска попала в беду. Пенсионерка провалилась на мосту, когда шла к себе на дачу. Нога застряла между досок, сибирячка оказалась в ловушке. Она звала на помощь, но рыбаки, которые были рядом, не откликнулись.

Женщине повезло, что в это время на работу шел Тимур Ишмаев, он бросился помогать пенсионерке. Чуть позже на выручку подоспел друг парня. Вместе они помогли освободиться пенсионерке и довели ее до ближайшей остановки.

— Этот мост проходит через реку Гуменку, которая впадает в Обское море, на конечной остановке маршруток № 15 и № 18 в Бердске. До сих пор не пустили автобус, идущий на дачи, поэтому людям приходится переходить по этому мосту на свои участки. Я тоже тогда шел с дачи на работу. Неизвестно, сколько времени она так сидела. Возле нее стояла другая женщина и звала на помощь, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Тимур Ишмаев.

Провалилась женщина в этом месте. Фото: предоставлено Тимуром Имшаевым

Провалилась женщина в этом месте. Фото: предоставлено Тимуром Имшаевым

По словам Тимура, рана на ноге пенсионерки была серьезной. Бабушка сорвала кожу и сильно повредила колено, текла кровь. У подъехавшего водителя маршрутки №15 парень попросил аптечку, перевязал рану. Минут через 15-20 приехала «Скорая помощь.

Внучка пожилой женщины Елена Цуркан поблагодарила Тимура за то, что он спас ее бабушку. О самом инциденте девушка узнала из соцсети.

— Спасибо большое за помощь! У бабушки рваная рана колена, но сейчас ее зашили, поместили в травматологическое отделение. Она лежит там на вытяжке, состояние удовлетворительное. Но мы бы хотели получить материальную компенсацию с ответственных за состояние моста, так как бабушка не может ходить, ей нужно много лекарств. Еще и рассада вся пропала, ведь бабушка шла, чтобы на даче огород полить, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Елена.

Бабушка сильно повредила ногу. Фото: предоставлено Тимуром Имшаевым

Бабушка сильно повредила ногу. Фото: предоставлено Тимуром Имшаевым

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Для начала нужно выяснить, кому принадлежит мост. После — выдвинуть владельцу требования, связанные с возмещением вреда здоровью, денег на лечение и реабилитацию, а также морального вреда. Конечно, если постройка бесхозная, тогда ни к кому не получится обратиться с иском, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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