«Никто не пострадал»: белый медвежонок на улице Академгородка оказался фейком

12 Май 2020 2020-05-12T07:40:24+03:00

Животное больше походило на собаку, чем на медведя. Фото: группа «Академгородок - Akademgorodok – Academytown»

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Местные жители Академгородка сообщили, что увидели на улицах странное белое животное — они решили, что это белый медвежонок. Сообщение о нем появилось в группе «Академгородок – Akademgorodok – Academytown» в воскресенье, 10 мая.

— Сегодня в МЧС по Новосибирской области поступило много звонков от местных жителей. Они утверждали, что видели белого медвежонка на улицах города. Информация подтвердилась. Ответственность за случившееся приняло на себя руководство Живого уголка Станции юных натуралистов в Академгородке. Медвежонок после прогулки благополучно вернулся обратно. Никто не пострадал, — написали в группе. Впрочем, подписчики решили, что животное на фото больше похоже на собаку.

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в МЧС, однако там информацию не подтвердили. Также ее опровергли и в лаборатории экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН, известной как Станция юных натуралистов.

— У нас в лаборатории никогда не было белых медвежат. Официально заявляем, что это — фейк, и желательно привлечь к ответственности тех, кто опубликовал это, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск заведующая лаборатории Анна Стекленева.

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ИСТОЧНИК KP.RU