2020-05-12T07:11:21+03:00
Общество

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 55 человек

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В регионе вывили еще 55 больных коронавирусом.В регионе вывили еще 55 больных коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Во вторник, 12 мая, стало известно, что еще у 55 человек обнаружили COVID-19.

Известно, что один пациент умер. Это пожилая женщина: ей было 64 года. У сибирячки диагностировали коронавирусную пневмонию. Все они госпитализированы в больницу.

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, их выписали из больницы, 16 — умерли, — сообщили оперштабе.

На данный момент в тяжелом состоянии в реанимации находятся 55 человек, 16 подключили к аппарату ИВЛ.

Всего взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и уже точным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска лежат 1431 пациентов.

В Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Но некоторые ограничительные меры решили смягчить. Теперь разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но не компаниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нее была пневмония»: в Новосибирской области от коронавируса умерла женщина.

Ей было 64 года. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в каких парках и скверах можно гулять новосибирцам
«Увидела среди деревьев»: сибирячка на прогулке с собаками обнаружила мертвого мужчину
«Таких уже сейчас надо бояться»: блогерша опозорила школьников, плюнувших в нее в электричке
В Новосибирской области пятерых детей, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу
«Мы его постирали»: директор школы №26 рассказала, как на фасаде появился неправильный флаг
«Ночью шла через дорогу»: в Бердске ищут водителя, насмерть сбившего 51-летнюю сибирячку
«Разорвала ногу и чуть не упала в реку»: сибиряк спас пенсионерку, провалившуюся на мосту
«Никто не пострадал»: белый медвежонок на улице Академгородка оказался фейком
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 55 человек
«У нее была пневмония»: в Новосибирской области от коронавируса умерла женщина
«Бил двумя ножами»: в Бердске 20-летний парень напал на свою девушку
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске оказал финансовую помощь Средней общеобразовательной школе №1 Новосибирска
«Пенсионеры сидят на асфальте с документами и рыдают»: в Новосибирске загорелся трехэтажный дом
«Ну, началось»: в Новосибирске улица Большевистская встала в утреннюю пробку
«Прибило к берегу»: в котловане нашли мертвого мужчину
«Каждое утро — полоса препятствия»: сибирячку возмутила разбитая дорога у новостроек
«Сотрясение и ссадина на колене»: автомобилист во дворе сбил 10-летнего ребенка
«Там же ничего не останется»: сибирячку возмутил водитель внедорожника, ворующий песок с пляжа
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года составило 1226 человек
Единоразовые выплаты на детей в Новосибирске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Покусились на Победу: в Новосибирске осудили организаторов паблика, призывавших пересмотреть итоги Великой Отечественной войны
В Новосибирской области медикам, спасающим больных коронавирусом, доплатят 52 миллиона рублей
Продление режима самоизоляции в Новосибирске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать
В Новосибирске перевернулась иномарка: есть пострадавшие
Рекорд заболеваемости среди детей: за сутки коронавирус подтвердился у 12 маленьких пациентов в Новосибирске
«16 человек – на ИВЛ»: в Новосибирске еще 71 человек заразился коронавирусом
«Стоят, ржут»: очевидцы снимали видео, пока горел дом соседей