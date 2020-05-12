В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 55 человек
В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти.
Во вторник, 12 мая, стало известно, что еще у 55 человек обнаружили COVID-19.
Известно, что один пациент умер. Это пожилая женщина: ей было 64 года. У сибирячки диагностировали коронавирусную пневмонию. Все они госпитализированы в больницу.
Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, их выписали из больницы, 16 — умерли, — сообщили оперштабе.
На данный момент в тяжелом состоянии в реанимации находятся 55 человек, 16 подключили к аппарату ИВЛ.
Всего взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и уже точным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска лежат 1431 пациентов.
В Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Но некоторые ограничительные меры решили смягчить. Теперь разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но не компаниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU