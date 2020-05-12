В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 55 человек

12 Май 2020 2020-05-12T07:11:21+03:00

В регионе вывили еще 55 больных коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Во вторник, 12 мая, стало известно, что еще у 55 человек обнаружили COVID-19.

Известно, что один пациент умер. Это пожилая женщина: ей было 64 года. У сибирячки диагностировали коронавирусную пневмонию. Все они госпитализированы в больницу.

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, их выписали из больницы, 16 — умерли, — сообщили оперштабе.

На данный момент в тяжелом состоянии в реанимации находятся 55 человек, 16 подключили к аппарату ИВЛ.

Всего взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и уже точным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска лежат 1431 пациентов.

В Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Но некоторые ограничительные меры решили смягчить. Теперь разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но не компаниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нее была пневмония»: в Новосибирской области от коронавируса умерла женщина.

Ей было 64 года. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU