«Бил двумя ножами»: в Бердске 20-летний парень напал на свою девушку

12 Май 2020 2020-05-12T06:34:02+03:00

Парень напал на свою девушку с ножами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Бердске 20-летний парень напал на 25-летнюю девушку. Пара вместе жила.

— Из комнаты общежития в больницу госпитализировали на «скорой» женщину со множественными ножевыми ранениями и острой кровопотерей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейские задержали на месте преступления подозреваемого — 20-летнего сожителя потерпевшей, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

Как выяснили полицейские молодые люди вместе впивали, а потом поссорились.

Предварительно установлено, что мужчина бил девушку двумя ножа. Оба они в крови найдены на месте преступления

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Скоро суд определит меру пресечения задержанному мужчине.

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