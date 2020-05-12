«Бил двумя ножами»: в Бердске 20-летний парень напал на свою девушку
В Бердске 20-летний парень напал на 25-летнюю девушку. Пара вместе жила.
— Из комнаты общежития в больницу госпитализировали на «скорой» женщину со множественными ножевыми ранениями и острой кровопотерей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейские задержали на месте преступления подозреваемого — 20-летнего сожителя потерпевшей, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.
Как выяснили полицейские молодые люди вместе впивали, а потом поссорились.
Предварительно установлено, что мужчина бил девушку двумя ножа. Оба они в крови найдены на месте преступления
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Скоро суд определит меру пресечения задержанному мужчине.
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ИСТОЧНИК KP.RU