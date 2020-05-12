Банк УРАЛСИБ в Новосибирске оказал финансовую помощь Средней общеобразовательной школе №1 Новосибирска

12 Май 2020 2020-05-12T05:33:29+03:00

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- Поддержка направлена на повышение качества дистанционного образования, предоставление школьникам равных возможностей доступа к системе электронного обучения в текущей непростой ситуации, - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.

В апреле Банк УРАЛСИБ также оказал адресную помощь медицинским организациям в рамках программы «Помоги врачам». Ключевыми адресатами программы стали инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приема больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге. В мае такая помощь будет оказана медицинским учреждениям Кемеровской области.