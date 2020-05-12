«Ну, началось»: в Новосибирске улица Большевистская встала в утреннюю пробку
Во вторник, 12 мая, улица Большевистская в Новосибирске встала в утреннюю пробку. На данный момент это единственный крупный затор в городе. Пробка тянется от Бугринского моста до Речного вокзала. ДТП на этом участке дороги не зафиксированы, также нет отметок, что проводятся ремонтные работы. В целом по городу сервис оценил пробки в 4 балла.
Об этом сообщает карта «2ГИС».
— Ну, началось, сидели бы лучше дома, вернитесь на самоизоляцию, — сетуют автомобилисты в пробке.
Многие водители связали затор с тем, что с 12 мая закончился период нерабочих дней. Об этом накануне объявил президент РФ.
Но это не говорит о том, что закончился режим самоизоляции. Он будет продолжаться, пока не снимут режим повышенной готовности в области.
По словам главы региона Андрея Травникова, ограничительные меры смягчат, но не снимут полностью. Так, например, разрешили прогулки семьям, занятия спортом на воздухе, но по-прежнему необходимо носить защитную маску в местах скопления людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU