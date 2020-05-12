2020-05-12T05:28:24+03:00
Происшествия

«Пенсионеры сидят на асфальте с документами и рыдают»: в Новосибирске загорелся трехэтажный дом

Из здания эвакуировались 50 человек, одному жителю понадобилась помощь спасателей
Надежда РЫЖКИНА
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Пожар случился поздно вечером на улице Степная. Фото: ГУ МЧС по НСО.Пожар случился поздно вечером на улице Степная. Фото: ГУ МЧС по НСО.
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В Новосибирске случился крупный пожар — загорелся деревянный дом №44 на улице Степной. Жители соседних домов рассказали, что услышали треск, и увидели, как крышу трехэтажки охватило пламя. Случилось это поздно вечером в понедельник, 11 мая.

— Слышу треск какой-то, и не могу понять. Спустя 10 минут увидели трехметровый огонь. Слышно, как выбиваются стекла, возможно, это люди пытаются вынести технику из огня, — рассказал очевидец в видео, которым поделился в группе «АСТ-54».

Жильцы дома очень переживали. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Жильцы дома очень переживали. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Очевидцы в комментариях рассказали, что люди, выбежавшие из сгоревшего дома, были в полном отчаянии:

— Живу в соседнем доме. И очень страшно смотреть на то, как пенсионеры выходят оттуда и просто садятся на поребрик с коробкой документов в руках и рыдают от того, что жить-то негде... Живут там пенсионеры, молодежь и дети, и от того еще страшнее... В прошлом году у них горел сарай, а сейчас целый дом...

Сгорела квартира нашего родственника, он успел схватить документы и выбежать. Сейчас он вернулся в квартиру: она цела, только все в воде.

Потушить пожар удалось полностью к 4 утра. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Потушить пожар удалось полностью к 4 утра. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В МЧС корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что пострадавших в огне нет.

Пожар произошел в 23:13 в жилом трехэтажном деревянном доме по улице Степная. На момент прибытия горела кровля. По уточненным данным до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 50 человек, звено газодымозащитной службы помогло эвакуироваться одному мужчине. Пожар был локализован в 23:58, полностью ликвидирован — в 03:53, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожар на Степной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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