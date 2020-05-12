2020-05-12T04:54:40+03:00
Общество

«Прибило к берегу»: в котловане нашли мертвого мужчину

Полицейские выясняют, кто он
Ульяна ДЖАНКОВА
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В котловане на левом берегу нашли тело мертвого мужчины. Фото: МАССВ котловане на левом берегу нашли тело мертвого мужчины. Фото: МАСС
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В Ленинском районе Новосибирска в котловане у берега найден мертвый мужчина. Кто он — неизвестно. Об этом сообщили спасатели МАСС. Звонок поступил от очевидцев. Инцидент произошел в понедельник вечером, 11 мая.

— На улице Большая в котловане возле берега обнаружен неизвестный мужчина без признаков жизни. Мужчина извлечен из воды на берег. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в МАСС.

Полицейские выясняют, кем являлся утонувший мужчина, и что произошло.

Напомним, в конце апреля в селе Жуланка Кочковского района водолазы две недели искали утонувшего мужчину. Поискам мешала мутная вода. Сибиряк хотел переплыть реку Карасук, но не рассчитал силы. Его тело обнаружили в яме на дне. Он утонул на глазах родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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