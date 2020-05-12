«Сотрясение и ссадина на колене»: автомобилист во дворе сбил 10-летнего ребенка
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок. Это случилось, в понедельник, 11 мая. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.
— 30-летний водитель на «Мазде 6» ехал по внутриквартальному проезду. У дома №14/4 по улице Немировича-Данченко машина сбила подростка, — рассказали в ведомстве.
Ребенка с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадиной колена увезли в больницу. Обстоятельства аварии выясняли сотрудники ДПС.
Напомним, 30 апреля под Новосибирском грузовик насмерть сбил 6-летнюю девочку. Она умерла в больнице. Ребенок один переходил дорогу. Все произошло в селе Медведское Черепановского района. Еще ранее в Бердске водитель иномарки не заметил 4-летнего мальчика, когда сдавал назад. Чтобы достать малыша из-под бампера, пришлось позвать на помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU