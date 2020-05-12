2020-05-12T04:09:53+03:00
Происшествия

«Сотрясение и ссадина на колене»: автомобилист во дворе сбил 10-летнего ребенка

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Ленинском районе Новосибирска сбили 10-летнего ребенка. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаВ Ленинском районе Новосибирска сбили 10-летнего ребенка. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок. Это случилось, в понедельник, 11 мая. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— 30-летний водитель на «Мазде 6» ехал по внутриквартальному проезду. У дома №14/4 по улице Немировича-Данченко машина сбила подростка, — рассказали в ведомстве.

Ребенка с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадиной колена увезли в больницу. Обстоятельства аварии выясняли сотрудники ДПС.

Напомним, 30 апреля под Новосибирском грузовик насмерть сбил 6-летнюю девочку. Она умерла в больнице. Ребенок один переходил дорогу. Все произошло в селе Медведское Черепановского района. Еще ранее в Бердске водитель иномарки не заметил 4-летнего мальчика, когда сдавал назад. Чтобы достать малыша из-под бампера, пришлось позвать на помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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