Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

12 Май 2020 2020-05-12T03:01:18+03:00

Районы, где у сибиряков обнаружили заразу: последние данные на 12 мая 2020 года — на нашей онлайн-карте

Изменить размер текста: A A

КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе: за последние сутки новых городов и районов на карте распространения коронавируса Новосибирска не появилось. Тем не менее, количество заболевших по-прежнему растет. В большей части региона зафиксированы больные коронавирусом.

На 12 мая 2020 года случаи заражения COVID-19 выявили в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, Оби. Кроме того, заболевшие коронавирусом есть Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Онлайн-карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

— 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской, 2 — в Сузунской, 2 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, сообщает оперштаб правительства региона.

На 12 мая общее количество заболевших коронавирусом составило 1171 человек. От инфекции умерли 15 пациентов. Стоит отметить, что 315 человек выписали из больницы, они выздоровели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU