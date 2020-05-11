2020-05-11T20:33:56+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года составило 1171 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Власти разрешили гулять по двоеВласти разрешили гулять по двоеФото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года увеличилось до 1171 человек.

Накануне врачи выявили в Новосибирской области 71 нового заболевшего COVID-19. Среди них — сразу 12 детей, это - тревожный рекорд. В отделениях реанимации находится 55 человек, еще 16 пациентов по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации из оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 1422 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

Общее количество случаев COVID-19 у несовершеннолетних выросло до 72. В детской больнице №3 находится 88 детей, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Врачи сообщили и хорошие новости: из больниц было выписано сразу 22 пациента, выздоровевших от коронавируса. Общее число случаев выздоровления от COVID-19 с начала вспышки заболевания выросло до 338 человек.

Количество жертв коронавируса за сутки не изменилось. По данным оперативного штаба, общее число умерших от COVID-19 составляет 15 человек.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1857 человек. Всего 13 465 жителей региона сняты с медицинского карантина.

Жители Новосибирской области прошли на 12 мая 2020 года 58274 теста на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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