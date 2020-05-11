Единоразовые выплаты на детей в Новосибирске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T18:47:37+03:00

Рассказываем, сколько составят единоразовые выплаты на детей в Новосибирске в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Какими будут единоразовые выплаты на детей в Новосибирске в 2020 году - важный вопрос, который мам и пап во время эпидемии коронавируса. Губернатор Андрей Травников заявил о том, что продляется режим самоизоляции в регионе, и в условиях вспышки болезни поддержка семьям с детьми крайне важна.

Президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране оббъявил, что всем российским семьям, где есть дети от трёх до 15 лет включительно, выплатят по 10 тысяч рублей. Оформить эту выплату можно уже с 12 апреля.

Для того, чтобы получить обозначенную сумму, жителям столицы Сибири не нужно оформлять множество документов. Новосибирцы могут направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через МФЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU