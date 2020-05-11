2020-05-11T15:32:51+03:00
Общество

В Новосибирской области медикам, спасающим больных коронавирусом, доплатят 52 миллиона рублей

Эти средства выделены правительством РФ из резервного фонда
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи уже полтора месяца борются с эпидемией. Фото: минздрав НСО.Врачи уже полтора месяца борются с эпидемией. Фото: минздрав НСО.
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Сотни медиков в больницах Новосибирской области борются за жизни больных коронавирусом, и их труд будет достойно оплачен. Об этом заявил врио премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Он уже подписал ряд распоряжений о том, как будут распределяться средства из резервного фонда, предназначенные для дополнительной оплаты работы медработников.

Итак, на Сибирский федеральный округ выделено более 664 миллионов рублей, непосредственно для Новосибирской области предусмотрено 52,056 миллиона рублей. Также средства будут выделены и дригим регионам - Республике Тыва, Республике Хакасия, Алтайскому краю, Республике Алтай, Омской области, Красноярскому краю и Иркутской области.

Напомним, врачи за работу с больными коронавирусом в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи - 50 тысяч рублей, а младший медицинский персонал - 25 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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