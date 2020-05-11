В Новосибирске перевернулась иномарка: есть пострадавшие
В понедельник, 11 мая, серьезная авария случилась в Советском районе: там в 11.10 в ДТП попала иномарка.
-30-летний водитель на автомобиле «Хюндай ix35» ехал по Бердскому шоссе со стороны Академгородка в сторону Нижней Ельцовки, - рассказала в ГИБДД Новосибирск напротив дома №470 по Бердскому шоссе совершил наехал на препятствие и потерял управление.
После этого иномарка перевернулась: увы, без пострадавших не обошлось.
- В результате ДТП пострадала пассажирка 1991 года рождения, - продолжают в ведомстве.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU