В Новосибирске перевернулась иномарка: есть пострадавшие

11 Май 2020 2020-05-11T11:23:37+03:00

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В понедельник, 11 мая, серьезная авария случилась в Советском районе: там в 11.10 в ДТП попала иномарка.

-30-летний водитель на автомобиле «Хюндай ix35» ехал по Бердскому шоссе со стороны Академгородка в сторону Нижней Ельцовки, - рассказала в ГИБДД Новосибирск напротив дома №470 по Бердскому шоссе совершил наехал на препятствие и потерял управление.

После этого иномарка перевернулась: увы, без пострадавших не обошлось.

- В результате ДТП пострадала пассажирка 1991 года рождения, - продолжают в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшей аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU