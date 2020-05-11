Рекорд заболеваемости среди детей: за сутки коронавирус подтвердился у 12 маленьких пациентов в Новосибирске

11 Май 2020 2020-05-11T07:56:21+03:00

Всех заболевших детей доставили в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все они находятся в больнице

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Оперативный штаб Новосибирской области обнародовал тревожные известия: за сутки в Новосибирске коронавирус подтвердился сразу у 12 детей. Всего опасное заболевание выявлено у 72 маленьких пациентов.

- В детской больнице №3 находятся 88 детей с подозрением на коронавирус, включая тех, у кого диагноз уже подтвержден, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Напомним, всего за сутки опасное заболевание выявили у 71 жителя региона. Общее число заболевших с начала вспышки коронавирусом - 1171 человек, 55 сибиряков на данный момент находятся в реанимации.

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