2020-05-11T07:37:27+03:00
Общество

«16 человек – на ИВЛ»: в Новосибирске еще 71 человек заразился коронавирусом

Диагноз подтвержден лабораторно у 1171 сибиряка
Татьяна СОЛОВОВА
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В таких капсулах доставляют больных коронавирусом.В таких капсулах доставляют больных коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Плохие новости сообщил оперативный штаб региона: в Новосибирске выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала вспышке диагноз подтвержден у 1171 сибиряка, 72 из них – дети.

У медиков вызывает опасение состояние 55 человек: все они находятся в отделении реанимации. К аппаратам ИВЛ на данный момент подключено 16 пациентов: врачи борются за их жизнь.

Всего в стационарах Новосибирска находятся 1422 взрослых пациента: им оказывается вся необходимая помощь.

По данным на 11 мая, врачи с начала эпидемии не смогли спасти 15 пациентов: у всех умерших жителей Новосибирской области болезнь осложнялась серьезными сопутствующими патологиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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