2020-05-11T07:24:26+03:00
Происшествия

«Стоят, ржут»: очевидцы снимали видео, пока горел дом соседей

А потом опубликовали его в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Пожар уничтожил дом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Пожар уничтожил дом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео страшного пожара, который произошел в селе Прокудское Коченевского района. 10 мая в 11.48 по местному времени там вспыхнул частный дом: сельчане случившееся на видео.

- Все,- говорит за кадром сибирячка, показывая, как полыхает дом. - Тут еще что-то взрывается.

Дальше за кадром слышен мужской смех. А в самом посте, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск» автор ролика обозначила еще одну проблему:

- Если бы в колонках была вода, то можно было бы этого избежать, но воды в селе нет. Власти просто не реагируют!

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, воду действительно пришлось доставлять за километр. На тушение пожара потребовалось больше 2 часов.

Вот только пользователи соцсетей ролик не оценили:

- Стоят, ржут вместо того, чтобы хоть землёй огонь закидывать, - возмутились комментаторы.

В селе Прокудском сгорел частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекорд заболеваемости среди детей: за сутки коронавирус подтвердился у 12 маленьких пациентов в Новосибирске
«16 человек – на ИВЛ»: в Новосибирске еще 71 человек заразился коронавирусом
«Стоят, ржут»: очевидцы снимали видео, пока горел дом соседей
В Новосибирске иномарка протаранила легковушку и врезалась в забор
«Сын на седьмом небе от счастья»: соцсети скинулись на лекарство для мальчика с ДЦП, которому отказали в бесплатном препарате
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года составило 1100 человек
«Частичка победы в космосе»: космонавт доставил миниатюрное знамя на МКС
«Какой недоумок это сделал?»: кота с откушенными лапами бросили возле остановки
«Так стригли в нулевых»: парикмажер испортил волосы сибирячки ужасной прической
«Ужасное питание, душа нет»: сибирячка рассказала о состоянии коронавирусных больниц в Новосибирске
«Хлопок и запах гари»: высоковольтный провод упал на пешеходный переход в Новосибирске
«Зрелище не из приятных»: новосибирец с тесаком в руке изрубил машину
«Как клумба»: в Новосибирске иномарка врезалась в такси и вылетела на газон
Новосибирский вокзал экстренно проверили кинологи с собаками
В Новосибирской области пятеро детей заболели коронавирусом за сутки
В Новосибирске умер больной коронавирусом: в оперштабе рассказали о жертве COVID-19
«Больше тысячи зараженных»: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 75 человек
Пожарные не могли проехать: в Новосибирске ночью сгорела иномарка
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 мая: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 10 мая 2020 года составило 1110 человек
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: лучшие фото фейерверка
Оперштаб: «С 12 мая в Новосибирской области начнут снимать ограничения по коронавирусу»