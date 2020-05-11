«Стоят, ржут»: очевидцы снимали видео, пока горел дом соседей
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео страшного пожара, который произошел в селе Прокудское Коченевского района. 10 мая в 11.48 по местному времени там вспыхнул частный дом: сельчане случившееся на видео.
- Все,- говорит за кадром сибирячка, показывая, как полыхает дом. - Тут еще что-то взрывается.
Дальше за кадром слышен мужской смех. А в самом посте, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск» автор ролика обозначила еще одну проблему:
- Если бы в колонках была вода, то можно было бы этого избежать, но воды в селе нет. Власти просто не реагируют!
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, воду действительно пришлось доставлять за километр. На тушение пожара потребовалось больше 2 часов.
Вот только пользователи соцсетей ролик не оценили:
- Стоят, ржут вместо того, чтобы хоть землёй огонь закидывать, - возмутились комментаторы.
В селе Прокудском сгорел частный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU