В Новосибирске иномарка протаранила легковушку и врезалась в забор
Утром в понедельник, 11 мая, серьезная авария произошла на границе Октябрьского и Дзержинского районов. Там на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова столкнулись две «Тойоты».
Как рассказывают очевидцы, удар был такой силы, что одна из машин вылетела с дороги:
- Corolla остановилась на тротуаре, сломав забор, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Постарадал ли кто-то в этой аварии, на данный момент неизвестно. Потльзователи соцсетей с юмором обсуждают произошедшее.
- Приграничный конфликт, так сказать, - пишут они в комментариях.
Теперь во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU