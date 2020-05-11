2020-05-11T06:53:37+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка протаранила легковушку и врезалась в забор

О пострадавших пока ничего не сообщается
Татьяна СОЛОВОВА
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Машина вылетела на тротуар.Машина вылетела на тротуар.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром в понедельник, 11 мая, серьезная авария произошла на границе Октябрьского и Дзержинского районов. Там на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова столкнулись две «Тойоты».

Как рассказывают очевидцы, удар был такой силы, что одна из машин вылетела с дороги:

- Corolla остановилась на тротуаре, сломав забор, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Постарадал ли кто-то в этой аварии, на данный момент неизвестно. Потльзователи соцсетей с юмором обсуждают произошедшее.

- Приграничный конфликт, так сказать, - пишут они в комментариях.

Теперь во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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