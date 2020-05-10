Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года составило 1100 человек

10 Май 2020 2020-05-10T20:16:06+03:00

В больницах Новосибирска лежать более 1,2 тысяч человек с подозрением на COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года

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Новосибирск преодолел цифру в тысячу заболевших коронавирусом с начала вспышки заболевания. Оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года увеличилось до 1100 человек.

Накануне врачи выявили в Новосибирской области 75 новых заболевших COVID-19, в том числе пять детей.В отделениях реанимации находится 51 человек, еще 20 пациентов по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации из оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 1224 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

Еще пять детей заболели коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 у несовершеннолетних выросло до 60. В детской больнице №3 находится 71 ребенок, включая пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще одна жертва коронавируса зарегистрирована в Новосибирске. Погибшему было 58 лет, мужчина болел сахарным диабетом, гипертонией, лечение осложняла хроническая болезнь почек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 15 человек.

Есть и хорошие новости: из больниц было выписано еще семь выздоровевших пациентов. Общее число случаев выздоровления от COVID-19 достигло 314 человек.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1829 человек. Всего 13 272 жителя региона сняты с медицинского карантина.

По данным на 11 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 56892 теста на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU