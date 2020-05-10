Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года составило 1100 человек
Новосибирск преодолел цифру в тысячу заболевших коронавирусом с начала вспышки заболевания. Оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года увеличилось до 1100 человек.
Накануне врачи выявили в Новосибирской области 75 новых заболевших COVID-19, в том числе пять детей.В отделениях реанимации находится 51 человек, еще 20 пациентов по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.
По информации из оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 1224 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.
Еще пять детей заболели коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 у несовершеннолетних выросло до 60. В детской больнице №3 находится 71 ребенок, включая пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Еще одна жертва коронавируса зарегистрирована в Новосибирске. Погибшему было 58 лет, мужчина болел сахарным диабетом, гипертонией, лечение осложняла хроническая болезнь почек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 15 человек.
Есть и хорошие новости: из больниц было выписано еще семь выздоровевших пациентов. Общее число случаев выздоровления от COVID-19 достигло 314 человек.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1829 человек. Всего 13 272 жителя региона сняты с медицинского карантина.
По данным на 11 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 56892 теста на коронавирусную инфекцию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»