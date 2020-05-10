«Так стригли в нулевых»: парикмажер испортил волосы сибирячки ужасной прической

10 Май 2020 2020-05-10T15:50:02+03:00

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Жительница Новосибирска пожаловалась на неудачную старомодную стрижку, которую ей сделали в паримахерской. Об этом она написала в группе revizor.nsk.

— Нужно было на затылке отделить треугольник как на фото. Мастер Аркадий уверенно приступил к работе, даже не показал, чего там наотделял. Так в нулевых стригли в дворовых парикмахерских провинции, типа «Надежда», когда не было мастер-классов и повышений квалификаций, — уверена автор поста.

Девушка рассказала, что ходит в эту парикмахерскую уже три года, однако теперь перестанет посещать салон. Покупательница отказалась от бесплатных стрижек и потребовала вернуть деньги.

Пользователи соцсетей поддержали клиентку парикмахерской:

— Ну ладно, до конца самоизоляции отрастут. Не портите себе настроение ,- уверена подписчица Ирина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист считает — вернуть деньги реально, но нужно доказать, что стрижка сделана не та.

-Если клиенту сделали не ту стрижку — она может обратиться с претензией и вернуть деньги. Если на претензию не ответят, то заявительница может обратиться в суд, который взыщет потраченную сумму, моральный вред и 50 % штрафа за услугу. Претензия должна быть оформлена и направлена письмом, можно принести и вручить самой под подпись. Или направить электронное письмо «Почтой России», — сообщил «КП-Новосибирск» юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU