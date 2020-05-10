2020-05-10T14:59:30+03:00
Здоровье

«Ужасное питание, душа нет»: сибирячка рассказала о состоянии коронавирусных больниц в Новосибирске

Женщина рассказала о дефиците персонала, плохом питании и отсутствии туалетов
Никита МАНЬКО
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Пациентов больницы №25 кормят диабетическим супом. ФОТО: кадр со страницы Tata Vokova в facebook и с сайт ГБУЗ НСО ГКБ №25Пациентов больницы №25 кормят диабетическим супом. ФОТО: кадр со страницы Tata Vokova в facebook и с сайт ГБУЗ НСО ГКБ №25
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Новосибирская стюардесса Татьяна Волкова раскритиковала работу больниц, где лечат пациентов с подозрением на COVID-19. Напомним, четыре дня назад назад женщина была госпитализирована в больницу №12, тест подтвердил наличие заболевания.

— С госпитализацией справлялись плохо — ждали долго, принимал один врач на всех. А вот в отделении- все в защитных костюмах, респираторах, очках. Еда доставляется в одноразовых контейнерах, пациентам меняют маски каждые два часа. В нашем отделении лечения как такового не проводится — возможно, из-за стабильного состояния пациентов, многие бессимптомники.На третьи сутки вежливый персонал превратился в обычный больничный, кварцевать палату перестали, — написал Татьяна Волкова.

По словам стюардессы, в больнице нет душа и это стало для нее проблемой. Врачи объяснили, что отдали санитарные комнаты под дезинфицирующие растворы.

Пожилая мама сибирячки оказалась в больнице №25 и пожаловалась дочери на условия.

— В 25-й больнице гораздо хуже — два туалета при загруженности в 120 человек. Они постоянно грязные, потому что пожилые мужчины, не добегая, мочатся прямо в тамбуре. Среди пациентов много пожилых людей и цыган, в связи с чем санитарки не справляются. Ужасное питание — с апреля всех посадили на диабетический стол, который очень специфичный и скудный для недиабетика, — говорит Татьяна Волкова.

Женщина также осталась недовольна городской инфекционной больницей №1.

— Персонал не справляется. В выходные дни врач была один раз, одна медсестра на 40 человек. Временной режим капельниц соблюдать не успевали, в костюмах и респираторах только врачи. А санитарки в трикотажных халатах, — написала заболевшая.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в пресс-службу минздрава по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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