«Ужасное питание, душа нет»: сибирячка рассказала о состоянии коронавирусных больниц в Новосибирске
Новосибирская стюардесса Татьяна Волкова раскритиковала работу больниц, где лечат пациентов с подозрением на COVID-19. Напомним, четыре дня назад назад женщина была госпитализирована в больницу №12, тест подтвердил наличие заболевания.
— С госпитализацией справлялись плохо — ждали долго, принимал один врач на всех. А вот в отделении- все в защитных костюмах, респираторах, очках. Еда доставляется в одноразовых контейнерах, пациентам меняют маски каждые два часа. В нашем отделении лечения как такового не проводится — возможно, из-за стабильного состояния пациентов, многие бессимптомники.На третьи сутки вежливый персонал превратился в обычный больничный, кварцевать палату перестали, — написал Татьяна Волкова.
По словам стюардессы, в больнице нет душа и это стало для нее проблемой. Врачи объяснили, что отдали санитарные комнаты под дезинфицирующие растворы.
Пожилая мама сибирячки оказалась в больнице №25 и пожаловалась дочери на условия.
— В 25-й больнице гораздо хуже — два туалета при загруженности в 120 человек. Они постоянно грязные, потому что пожилые мужчины, не добегая, мочатся прямо в тамбуре. Среди пациентов много пожилых людей и цыган, в связи с чем санитарки не справляются. Ужасное питание — с апреля всех посадили на диабетический стол, который очень специфичный и скудный для недиабетика, — говорит Татьяна Волкова.
Женщина также осталась недовольна городской инфекционной больницей №1.
— Персонал не справляется. В выходные дни врач была один раз, одна медсестра на 40 человек. Временной режим капельниц соблюдать не успевали, в костюмах и респираторах только врачи. А санитарки в трикотажных халатах, — написала заболевшая.
Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в пресс-службу минздрава по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»