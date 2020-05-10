2020-05-10T12:46:23+03:00
Общество

«Хлопок и запах гари»: высоковольтный провод упал на пешеходный переход в Новосибирске

На улице не было прохожих и никто не пострадал
Никита МАНЬКО
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Обрыв провода напугал пешеходов. Фото предоставлено Анной ЦветковойОбрыв провода напугал пешеходов. Фото предоставлено Анной Цветковой
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Высоковольтный провод обрушился на пешеходный переход и напугал прохожих: инцидент произошел днем 10 мая на перекрестке Красного проспекта и улицы Писарева. По словам очевидцев, троллейбус ехал в сторону площади Калинина, но внезапно произошел обрыв провода.

— Я шла, услышала хлопок, а потом почувствовала запах горелых проводов. Когда обернулась — увидела, как из под рогов троллейбуса этот провод упал. Чудом никто не пострадал, на улице не было пешеходов, — рассказала «КП-Новосибирск» читательница Анна Цветкова.

В единой диспетчерской службе «051» подтвердили информацию.

— Заявка уже была, бригада выехала для устранения проблемы. Должны устранить оперативно, в течении нескольких часов, — сообщила диспетчер ЕДДС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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