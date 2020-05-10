«Зрелище не из приятных»: новосибирец с тесаком в руке изрубил машину
Пьяный прохожий изрубил тюнингованный автомобиль новосибирца ножом в Калининском районе. Инцидент произошел в одном из дворов Калининского района в ночь на 10 мая. По данным подписчиков «АСТ-54», нетрезвый прохожий набросился на автомобиль и нанес повреждения кузову, разбил стекла.
Мужчина был вооружен большим ножом. Очевидцы вызвали полицию, вскоре сотрудники МВД задержали дебошира.
По данным паблика, хозяин «Москвича-2141» потратил около 200 тысяч рублей, чтобы привести ретро-автомобиль в идеальное состояние. Пользователи соцсетей осудили выходку дебошира.
— Он был не в «адеквате», страшно пьяный мужик с тесаком в руке — зрелище не из приятных, — написала подписчица Марина.
Пьяный новосибирец разбил "Москвич".Видео из сообщества "АСТ-54" "ВКонтакте"
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU