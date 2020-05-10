«Зрелище не из приятных»: новосибирец с тесаком в руке изрубил машину

10 Май 2020 2020-05-10T12:19:44+03:00

Пострадавший "Москвич-2141" был в идеальном состоянии. Фото с сайта wikipedia.org

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Пьяный прохожий изрубил тюнингованный автомобиль новосибирца ножом в Калининском районе. Инцидент произошел в одном из дворов Калининского района в ночь на 10 мая. По данным подписчиков «АСТ-54», нетрезвый прохожий набросился на автомобиль и нанес повреждения кузову, разбил стекла.

Мужчина был вооружен большим ножом. Очевидцы вызвали полицию, вскоре сотрудники МВД задержали дебошира.

По данным паблика, хозяин «Москвича-2141» потратил около 200 тысяч рублей, чтобы привести ретро-автомобиль в идеальное состояние. Пользователи соцсетей осудили выходку дебошира.

— Он был не в «адеквате», страшно пьяный мужик с тесаком в руке — зрелище не из приятных, — написала подписчица Марина.

Пьяный новосибирец разбил "Москвич".Видео из сообщества "АСТ-54" "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU