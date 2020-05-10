«Как клумба»: в Новосибирске иномарка врезалась в такси и вылетела на газон
ДТП произошло на пересечении улицы Большевистской и улицы Добролюбова утром 10 мая. По данным подписчиков сообщества «АСТ-54», столкнулись желтый хэтчбэк Daewoo Matiz и седан Hyundai Solaris, обклеенный логотипами «Яндекс.Такси».
Желтая иномарка от удара вылетела на обочину улицы Добролюбова и столкнулась с металлическим ограждением. От удара у Daewoo вдавило бампер, капот и крылья, мотор начал источать пар.
Седан Huyndai получил повреждения передней части и правого крыла. По данным очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.
Пользователи соцсетей сравнили авто на газоне с клумбой.
— Кто на что,а обочины грязные,неухоженные. Daewoo Matiz как клумба, — написала Ольга Шумейко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU