«Как клумба»: в Новосибирске иномарка врезалась в такси и вылетела на газон

10 Май 2020 2020-05-10T10:03:43+03:00

Пользователи соцсетей ругают пыльные обочины, но которой оказалась Daewoo

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ДТП произошло на пересечении улицы Большевистской и улицы Добролюбова утром 10 мая. По данным подписчиков сообщества «АСТ-54», столкнулись желтый хэтчбэк Daewoo Matiz и седан Hyundai Solaris, обклеенный логотипами «Яндекс.Такси».

Желтая иномарка от удара вылетела на обочину улицы Добролюбова и столкнулась с металлическим ограждением. От удара у Daewoo вдавило бампер, капот и крылья, мотор начал источать пар.

Седан Huyndai получил повреждения передней части и правого крыла. По данным очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.

Пользователи соцсетей сравнили авто на газоне с клумбой.

— Кто на что,а обочины грязные,неухоженные. Daewoo Matiz как клумба, — написала Ольга Шумейко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU