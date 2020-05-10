Новосибирский вокзал экстренно проверили кинологи с собаками

10 Май 2020 2020-05-10T09:08:42+03:00

Эвакуация не потребовалось, но сумку оцепили.Фото: кадр с сервиса Google Maps

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Вызов с вокзала «Новосибирск-Западный» поступил 10 мая, около 09:10 утра. На место выехали кинологи с собаками и обследовали сумку.

— Подозрительный предмет находился на перроне станции. Кинологическая бригада обследовала самодельную сумку, сделанную из мешка для сахара. Сумка оказалась пуста, возможно ее прост овыбросили за ненадобностью, — рассказали «КП-Новосибирск» в пресс-службе управления МВД России на транспорте по СФО.

Как уточнили в ведомстве, если бы в сумке находились личные вещи, то полицейские бы стали устанавливать хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU