Новосибирский вокзал экстренно проверили кинологи с собаками
Вызов с вокзала «Новосибирск-Западный» поступил 10 мая, около 09:10 утра. На место выехали кинологи с собаками и обследовали сумку.
— Подозрительный предмет находился на перроне станции. Кинологическая бригада обследовала самодельную сумку, сделанную из мешка для сахара. Сумка оказалась пуста, возможно ее прост овыбросили за ненадобностью, — рассказали «КП-Новосибирск» в пресс-службе управления МВД России на транспорте по СФО.
Как уточнили в ведомстве, если бы в сумке находились личные вещи, то полицейские бы стали устанавливать хозяина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU