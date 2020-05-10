В Новосибирской области пятеро детей заболели коронавирусом за сутки

10 Май 2020 2020-05-10T08:22:59+03:00

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В Новосибирской области пятеро детей попали в число новых заболевших COVID-19. Эту информацию подтвердили «КП-Новосибирск» в региональном министерстве здравоохранения. Всего в регионе коронавирусом заражены 60 детей.

В Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей.По данным оперативного штаба на утро 10 мая еще 5 детей заразились COVID-19. За прошедшие сутки в регионе появилось 75 новых заболевших.

— Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU