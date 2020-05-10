В Новосибирске умер больной коронавирусом: в оперштабе рассказали о жертве COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T07:57:08+03:00

Погибшему мужчине было 58 лет Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в реанимации находится 51 человек

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В Новосибирской области от коронавируса скончался еще один мужчина предпенсионного возраста. Об этом утром 10 мая сообщил оперативный штаб региона.

— За прошедшие сутки был выписан один человек, еще один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.

Общее количество смертей от коронавируса составило 15 человек. Вчера оперативный штаб также сообщал данные о двух умерших.

По информации к 10:00 на 10 мая в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Теперь общее количество случаев заболевания COVID-19 составляет 1100 человек. Всего в регионе 60 детей, заболевших коронавирусом.

На ИВЛ находятся по-прежнему находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации лечится 51 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU