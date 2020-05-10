«Больше тысячи зараженных»: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 75 человек
В Новосибирской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба, общее количество случаев заболевания COVID-19 составляет 1100 человек. Всего в регионе 60 детей, заболевших коронавирусом.
Врачи зарегистрировали новую смерть от коронавируса — за прошедшие сутки скончался один мужчина. Жертве болезни было 58 лет. Общее количество смертей увеличилось до 15 человек.
Только один пациент выл выписан из больницы и пополнил число выздоровевших от коронавируса. С начала вспышки заболевания 307 человек уже вернулись из клиник домой.
Как сообщили в оперативном штабе, в больницах Новосибирска находятся 1224 взрослых пациента с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU