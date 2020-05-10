Пожарные не могли проехать: в Новосибирске ночью сгорела иномарка
Ночью 10 мая загорелся автомобиль на «Золотой Ниве»: машина вспыхнула около 1.22 во дворе дома №194/2 на улице Бориса Богаткова. Очевидцы сообщили, что пламя охватило переднюю половину «Тойоты» и уничтожило подкапотное пространство и салон.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар был ликвидирован около двух часов ночи. На месте работали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Причины ЧП устанавливаются.
Пользователи соцсетей предполают, что автомобиль могли поджечь. И возмущаются, что неправильно припаркованные авто мешали тушить пожар.
— Вот если бы еще всякие мастера парковки ставили свои автомобили поскромнее, пожарные быстрее бы подъехали. Пожарные кое-как по двору пробирались, потеряв кучу драгоценного времени, — написал подписчик «АСТ-54» Сергей Виноградов.
Сгорел автомобиль на 9 мая в Новосибирске.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU