Пожарные не могли проехать: в Новосибирске ночью сгорела иномарка

10 Май 2020 2020-05-10T07:05:43+03:00

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Ночью 10 мая загорелся автомобиль на «Золотой Ниве»: машина вспыхнула около 1.22 во дворе дома №194/2 на улице Бориса Богаткова. Очевидцы сообщили, что пламя охватило переднюю половину «Тойоты» и уничтожило подкапотное пространство и салон.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар был ликвидирован около двух часов ночи. На месте работали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Причины ЧП устанавливаются.

Пользователи соцсетей предполают, что автомобиль могли поджечь. И возмущаются, что неправильно припаркованные авто мешали тушить пожар.

— Вот если бы еще всякие мастера парковки ставили свои автомобили поскромнее, пожарные быстрее бы подъехали. Пожарные кое-как по двору пробирались, потеряв кучу драгоценного времени, — написал подписчик «АСТ-54» Сергей Виноградов.

Сгорел автомобиль на 9 мая в Новосибирске.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU