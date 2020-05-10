Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 мая: рассказываем о ситуации в регионе

10 Май 2020 2020-05-10T06:26:00+03:00

Количество заболевших перевалило за тысячу человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 10 мая — на нашей онлайн-карте

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За прошедшие сутки в Новосибирске коронавирусом заболели 73 человека, еще 44 пациента выздоровели. По данным оперативного штаба, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 1025 человек, из них 55 — дети.

Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.

Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.

В настоящее время там отмечены следующие города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Есть заболевшие коронавирусом в районах: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

По данным оперативного штаба, общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 1025 человек, в том числе — 55 детей. В отделениях реанимации находятся 48 больных, 20 человек подключены к ИВЛ.

Врачи госпитализировали 1197 человек с подозрением на коронавирус в инфекционные больницы Новосибирска, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека — в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую центральную районную больницу.

В Черепановскую районную больницу госпитализировано 4 человека, в Сузунскую — 2. Еще один пациент с коронавирусом находится в Карасукской ЦРБ.

С подозрением на COVID-19 в детскую больницу №3 было госпитализирован 71 ребенок, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.

С начала вспышки заболевания выздоровели 306 человек, еще 14 пациентов инфекционных больниц скончались. Всего в Новосибирской области было проведено 55 160 тестов на коронавирус.

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