Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 мая: рассказываем о ситуации в регионе
За прошедшие сутки в Новосибирске коронавирусом заболели 73 человека, еще 44 пациента выздоровели. По данным оперативного штаба, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 1025 человек, из них 55 — дети.
Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.
Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.
В настоящее время там отмечены следующие города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Есть заболевшие коронавирусом в районах: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.
По данным оперативного штаба, общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 1025 человек, в том числе — 55 детей. В отделениях реанимации находятся 48 больных, 20 человек подключены к ИВЛ.
Врачи госпитализировали 1197 человек с подозрением на коронавирус в инфекционные больницы Новосибирска, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека — в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую центральную районную больницу.
В Черепановскую районную больницу госпитализировано 4 человека, в Сузунскую — 2. Еще один пациент с коронавирусом находится в Карасукской ЦРБ.
С подозрением на COVID-19 в детскую больницу №3 было госпитализирован 71 ребенок, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.
С начала вспышки заболевания выздоровели 306 человек, еще 14 пациентов инфекционных больниц скончались. Всего в Новосибирской области было проведено 55 160 тестов на коронавирус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU