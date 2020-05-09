Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: лучшие фото фейерверка
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: показываем самые интересные фото фейерверка. В этом году из-за вспышки коронавируса сибиряки смотрели традиционный праздничный салют в режиме онлайн: но впечатления от этого не стали менее яркими.
В этом году фейерверк решили организовать на пляже «Наутилус».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сегодня в фейерверке использовали 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ». Провели салют военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.
В фейерверке использовали 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».Фото: Алена МАРТЫНОВА
В этом году фейерверк решили организовать на пляже «Наутилус», на берегу реки Обь. Залпы длились около 10 минут.
Залпы длились около 10 минут.Фото: Алена МАРТЫНОВА
При этом некоторым сибирякам посчастливилось увидеть салют из окон. Многие люди не упустили возможность снять эффектное зрелище на видео и запостить в соцсети.
Некоторые сибиряки могли смотреть салют из окон собственного дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU