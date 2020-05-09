Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 10 мая 2020 года составило 1025 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 10 мая 2020 года составило 1025 человек: об этом заявили в оперативном штабе области. За минувшие сутки врачи выявили в Новосибирской области 76 новых заболевшего коронавирусом . В отделениях реанимации находятся 48 человек, еще 20 пациентов подключены к аппаратам искственной вентиляции легких.
В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1197 человек с подозрением на COVID-19, включая пациентов с уже установленным диагнозом.
В Новосибирской области зарегистрировали 9 новых случаев заражения коронавирусом среди детей. В детской больнице №3 находятся 71 ребенок, включая 55 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Врачи не смогли спасти 14 человек, зараженных коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось: сейчас это 306 человек.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1737 человек. 13 189 жителей региона сняты с медицинского карантина.
Всего в Новосибирской области был проведен 55160 тестов на коронавирусную инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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