Оперштаб: «С 12 мая в Новосибирской области начнут снимать ограничения по коронавирусу»

9 Май 2020 2020-05-09T18:13:39+03:00

Решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В штабе подчеркнули, что здоровье сибиряков сейчас зависит от их дисциплинированности

Изменить размер текста: A A

В региональном Оперштабе сообщили, что после 12 мая руководством Новосибирской области будут приниматься конкретные меры по постепенному снятию ограничений по коронавирусу. Тем не менее, в штабе подчеркнули, что здоровье сибиряков сейчас напрямую зависит от их собранности и дисциплинированности.

— В России наблюдается стабилизация распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом Президента России режим нерабочих дней продлен до 11 мая. Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, необходимо максимально строго соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачные и садовые участки, не нарушать режим самоизоляции в населенных пунктах, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок, — сообщили в Оперштабе.

Решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации и рисков для здоровья и жизни людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На ИВЛ 20 пациентов»: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 76 человек

Об этом сообщает областной Оперштаб (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU