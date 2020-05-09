Оперштаб: «С 12 мая в Новосибирской области начнут снимать ограничения по коронавирусу»
В региональном Оперштабе сообщили, что после 12 мая руководством Новосибирской области будут приниматься конкретные меры по постепенному снятию ограничений по коронавирусу. Тем не менее, в штабе подчеркнули, что здоровье сибиряков сейчас напрямую зависит от их собранности и дисциплинированности.
— В России наблюдается стабилизация распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом Президента России режим нерабочих дней продлен до 11 мая. Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, необходимо максимально строго соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачные и садовые участки, не нарушать режим самоизоляции в населенных пунктах, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок, — сообщили в Оперштабе.
Решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации и рисков для здоровья и жизни людей.
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Об этом сообщает областной Оперштаб (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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