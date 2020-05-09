9 Май 2020 2020-05-09T17:44:15+03:00

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В Новосибирске водители такси устроили необычный флешмоб в честь Дня Победы. Сибиряки построили из машин цифру «75».

— На парковке около аквапарка водители такси выставили свои автомобили в форме цифры «75» в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцы составили фигуру в виде цифры «75» из окон, в которых был зажжен свет. Огромная светящаяся цифра появилась вечером 8 мая на одной из многоэтажек в жилом комплексе Европейский берег. Аналогичную фигуру, но уже из российских флагов, ранее выложили жители дома на улице Татьяны Снежиной, 49. Цифра состояла ровно из 75 флагов.

Новосибирские таксисты составили из машин цифру 75 в честь Дня Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU