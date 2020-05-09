Погоня новосибирских полицейских за иномаркой попала на видео: показываем, как это было

9 Май 2020 2020-05-09T16:24:16+03:00

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В Новосибирске полицейские устроили погоню за водителем «Тойоты». Автомобилист отказался остановиться по требованию правоохранителей: останавливали его усилиями нескольких экипажей.

— Мужчину преследовали со стороны улицы Большевистской и усилиями нескольких экипажей остановили на Ипподромской. На задержанного водителя надели наручники. Лобовое стекло у машины было разбито, — сообщил очевидец происходящего в паблике «АСТ-54».

В пресс-служебе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали факт погони.

— Мужчина за рулем отказался остановиться по законному требованию полицейских. В результате погони, в которой участвовали несколько экипажей ДПС, он был остановлен и задержан на пересечении с улицей Фрунзе. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, — пояснили в ГУ МВД по НСО.

Погоня новосибирских полицейских за иномаркой попала на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU