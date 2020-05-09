«Бил кулаком по голове»: в Новосибирске пассажир напал на таксистку

9 Май 2020 2020-05-09T15:26:51+03:00

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В Новосибирске на женщину-таксиста напал пассажир. Конфликт произошел прошлой ночью, по адресу улица Лобачевского, 24. По словам очевидцев, он случился из-за того, что женщина отказалась везти в своей машине изрядно подвыпившую пару.

— Водитель отказалась везти пассажиров, потому что они были пьяны. Мужчину это взбесило и он набросился на машину и на таксистку. Женщину он бил кулаком по голове, у нее сейчас ушиб мягких тканей. Автомобиль он тоже повредил своими ударами. Его задержали приехавшие полицейские, — сообщила очевидец в паблике «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такой выезд действительно был. Однако водитель заявила в полицию только по поводу испорченного автомобиля: о физических повреждениях речь не шла.

— В полицию поступило сообщение о том, что около дома по улице Лобачевского произошел конфликт между водителем такси и пассажиром, в результате которого был поврежден автомобиль. От женщины было принято заявление о повреждении машины. О каких-либо физических травмах пока никакой информации не поступало. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, выясняются все причины и обстоятельства случившегося, — пояснили в полиции.

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