2020-05-09T15:26:51+03:00
Общество

«Бил кулаком по голове»: в Новосибирске пассажир напал на таксистку

Конфликт произошел прошлой ночью
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
В Новосибирске на женщину-таксиста напал пассажир.В Новосибирске на женщину-таксиста напал пассажир.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске на женщину-таксиста напал пассажир. Конфликт произошел прошлой ночью, по адресу улица Лобачевского, 24. По словам очевидцев, он случился из-за того, что женщина отказалась везти в своей машине изрядно подвыпившую пару.

— Водитель отказалась везти пассажиров, потому что они были пьяны. Мужчину это взбесило и он набросился на машину и на таксистку. Женщину он бил кулаком по голове, у нее сейчас ушиб мягких тканей. Автомобиль он тоже повредил своими ударами. Его задержали приехавшие полицейские, — сообщила очевидец в паблике «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такой выезд действительно был. Однако водитель заявила в полицию только по поводу испорченного автомобиля: о физических повреждениях речь не шла.

— В полицию поступило сообщение о том, что около дома по улице Лобачевского произошел конфликт между водителем такси и пассажиром, в результате которого был поврежден автомобиль. От женщины было принято заявление о повреждении машины. О каких-либо физических травмах пока никакой информации не поступало. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, выясняются все причины и обстоятельства случившегося, — пояснили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погоня новосибирских полицейских за иномаркой попала на видео: показываем, как это было
«Бил кулаком по голове»: в Новосибирске пассажир напал на таксистку
В Плющихинском жилмассиве Новосибирска прошел парад в честь героев войны
Новосибирских ветеранов поздравили концертом у дома
«Врачи сейчас, как на войне»: музыканты исполнили песню о медиках, борющихся с коронавирусом
«Выходили на балкон семьями»: новосибирцы спели «День Победы» вместе с военным оркестром
Сердитую полярную сову выпустили на волю новосибирские волонтеры
Десятки новосибирцев вышли на шествие «Бессмертного полка», несмотря на запреты
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 9 детей
В Новосибирске умерли двое больных коронавирусом: рассказываем, кто они
«На ИВЛ 20 пациентов»: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 76 человек
«Люди делились едой»: в новосибирском зоопарке рассказали, как заботились о животных в годы войны
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 мая: рассказываем о ситуации в регионе
Завод под Новосибирском возобновил свою работу после того, как у двух рабочих нашли коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года составило 1025 человек
Ничего святого: под Новосибирском торговцы продавали награды времен ВОВ
«Первым заболел фельдшер»: в Новосибирске 35 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом
Аплодисменты для ветеранов: Росгвардия поздравили фронтовиков с помощью оркестра
«Люди молодцы»: новосибирцы зажгли на доме огромную цифру 75 в честь Дня Победы