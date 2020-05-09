2020-05-09T15:25:54+03:00
Общество

В Плющихинском жилмассиве Новосибирска прошел парад в честь героев войны

В день 75-летнего юбилея со Дня Победы под звуки военного оркестра по улицам Плющихинского жилмассива проехала военная техника - бронеавтомобили со штандартами фронтов. Работала полевая почта, а на большом мониторе транслировался парад Победы.
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Небольшой, но настоящий праздник подарили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла бойцы 41-й армии и депутаты всех уровней. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»Небольшой, но настоящий праздник подарили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла бойцы 41-й армии и депутаты всех уровней. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
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Такой небольшой, но настоящий праздник подарили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла бойцы 41-й армии и депутаты всех уровней.

По словам Сергея Конько, депутата Законодательного собрания Новосибирской области от фракции «Единая Россия», парад в новом формате получился торжественным. Его организовали для 12 ветеранов, но наблюдать за ним могли все жители жилмассива.

По улицам Плющихинского жилмассива проехала военная техника. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

По улицам Плющихинского жилмассива проехала военная техника. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

- Хоть в таком формате, но мы подарили им частичку этого праздника. Общаюсь лично со всеми ветеранами и знаю, как они переживали и ждали Дня Победы. Думаю, в этом году большой парад Победы все же состоится, пусть и позже, - сказал Сергей Конько.

Заместитель командующего 41-й армией по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица пояснил, что таким образом военные уже поздравили 136 ветеранов.

- Кроме того, наши солдаты и юнармейцы пишут письма с пожеланиями здоровья и благополучия, которые мы доставляем фронтовикам. Мы обязаны выполнить их наказ и сохранить нашу Родину в неприкосновенности и целости, - добавил полковник.

К поздравлениям присоединился Алексей Джулай, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Праздник организовали для 12 ветеранов. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Праздник организовали для 12 ветеранов. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

- Спасибо ветеранам за их ратный подвиг. Они защитили нашу Родину и дали нам возможность жить в свободной стране. Оба моих деда воевали - один погиб, а другой вернулся с войны инвалидом. Те, кто прошел войну, заслужили этот праздник, и наша почетная обязанность - помнить об их героизме. Ветеранов, которые не смогли прийти на парад, поздравим дома, - отметил депутат.

Участник парада ветеран Михаил Трофимович Безруков поблагодарил всех за то, что не забыли и уделили внимание, и пожелал всем здоровья, счастья и мира на долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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