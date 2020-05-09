2020-05-09T15:16:51+03:00
Общество

Новосибирских ветеранов поздравили концертом у дома

В день 75-й годовщины со Дня Победы в честь воинов-победителей прошли концерты и парады у домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
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Торжественный парад с оркестром возле домов, где живут ветераны. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»Торжественный парад с оркестром возле домов, где живут ветераны. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»
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Один парад состоялся по адресу: улица Блюхера, 31, где проживает Владимир Федорович Иванов. Ветеран прошел всю войну, имеет боевые награды - орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

В честь воинов-победителей прошли концерты и парады у домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

В честь воинов-победителей прошли концерты и парады у домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

- Сердечная благодарность от всех нас, от всех живущих на земле, за вашу великую Победу, после которой 75 лет мы живем без войны, с мирным небом над головой. Это самое дорогое, что может быть в этой жизни. Мой отец воевал - дошел до Кенигсберга, там получил третье тяжелое ранение. Дяди тоже воевали, тесть дошел до Берлина. Я с детства выслушал столько рассказов о войне от отца и его друзей-фронтовиков!.. Я понял, что ветераны совсем другие по духу. Вы - сильнее нас, потому что вы смотрели смерти в глаза. Благодарю вас за эту Победу, за мир, за созидание! - поздравил героев-победителей депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Червов.

Другой торжественный парад с оркестром прошел у дома № 1 по улице Блюхера. Здесь ветерана войны Петра Егоровича Тихонова чествовал депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов. Петр Егорович 18-летним мальчишкой отправился на фронт и дошел до Кенигсберга, а потом был отправлен эшелоном в Японию. Победу встретил под Читой. Был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и орденом Отечественной войны III степени.

Ветеранам вручили подарки и цветы. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

Ветеранам вручили подарки и цветы. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

Парад еще для двух фронтовиков организовали в сквере рядом с домом № 10 по проспекту К. Маркса и домом № 15 по улице Новогодней, где проживают Петр Васильевич Ячменев и Виктор Петрович Зиновьев. Петр Васильевич участвовал в войне с Японией, освобождал острова Большой Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и был награжден медалью «За Победу над Японией». Виктор Петрович - артиллерист, участвовал в боевых действиях по освобождению Крыма и Кавказа. Награжден многими медалями, в том числе «За Победу над Германией».

Праздничные мероприятия прошли при поддержке Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», Росгвардии и депутатского корпуса «ЕР».

Фото на память. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

Фото на память. Фото: пресс-служба НРО парти «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU

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