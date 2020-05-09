9 Май 2020 2020-05-09T11:21:12+03:00

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Полярная сова, которую выходили новосибирские волонтеры, была выпущена на волю в Ноябрьске. Птица из города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа попала к зоозащитникам еще в прошлом году. У Ямала (так назвали своего подопечного волонтеры) было сломано крыло, однако шансы на полное выздоровление, все же, оставались.

— У птицы был перелом пястнозапястной кости, которому можно было вернуть целостность, что уже тогда говорило о шансах на выпуск. Во время своего пребывания в нашем центре Ямал был бодр, активен, сердит, но с хорошим аппетитом. И вот, пройдя все необходимые лечебные и профилактические процедуры после сдачи анализов, перезимовав с двумя самками в уличной вольере, Ямал наконец начал летать! И не просто перепархивать, а набирать высоту и маневрировать в полете, — сообщили волонтеры в своей группе Вконтакте «Центр реабилитации диких животных».

Когда Ямал окончательно поправился, зоозащитники стали искать возможность переправить птицу в родные края. И вот, уже 7 мая он был выпущен в Ноябрьске местными волонтерами. Теперь Ямал снова может покорять необъятные природные просторы.

Сердитую полярную сову выпустили на волю новосибирские волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU