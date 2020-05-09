2020-05-09T07:20:09+03:00
Общество

В Новосибирске умерли двое больных коронавирусом: рассказываем, кто они

Об этом стало известно утром 9 мая
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области от коронавируса скончалось еще два пациента.В Новосибирской области от коронавируса скончалось еще два пациента.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области от коронавируса скончалось еще два пациента. Об том стало известно сегодня, 9 мая из сообщения регионального Оперштаба.

— По данным штаба на 10 утра 9 мая в Новосибирской области было подтверждено еще 2 смерти от коронавирусной инфекции. Известно, что оба скончавшихся пациента — мужчины. Одному из них было 59 лет, другому 63 года, — сообщает Оперштаб.

Напомним, за сутки в Новосибирске еще 76 человек заразились коронавирусом. В настоящее время, к аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов, 48 человек находятся в отделениях реанимации. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 1025 случаев заражения COVID-19. 306 человек уже были выписаны из больниц по выздоровлению. Скончались — 14 человек. Всего в регионе провели 55 160 тестов на коронавирусную инфекцию.

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Об этом сообщает областной Оперштаб (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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