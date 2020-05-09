«Люди делились едой»: в новосибирском зоопарке рассказали, как заботились о животных в годы войны

9 Май 2020 2020-05-09T06:14:42+03:00

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В Новосибирском зоопарке рассказали, как в нашем городе заботились о животных в период Великой Отечественной войны. Принимать эвакуированных зверей Новосибирск стал в 1942 году.

— Вместе с животными в город приезжали служители цирков, дрессировщики. Многие из них рвались на фронт, но им выдавали так называемую бронь: они считались ценными работниками тыла, их задача — сохранить животных. Размещали зверей тогда на территории зоовыставки №5, расположенной рядом с Ипподромским рынком (теперь он известен как Центральный). Именно здесь после войны и возник Новосибирский зоопарк. Но тогда, зоовыставка, которая работала в городе с 1936 года и напоминала скорее цирк, чем зоопарк, располагала, по сути, только самым необходимым для животных: вольерами и кормушками, — сообщают в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Принимать эвакуированных зверей Новосибирск стал в 1942 году. Фото: Новосибирский зоопарк

Так, в августе 1942 года в Новосибирск из Владивостока провели зоовыставку №10. С тех пор сохранилось не так много документов, которые могли бы рассказать о том, как же там содержались животные в годы войны. Известно, что у зверей, как и у людей, был паек, голодать им не давали. В архивах сохранился один из приказов того времени, в котором директор требует, чтобы все продукты, которые для животных передавали люди и организации, были оформлены, как надо. Это говорит о том, что даже в такое тяжелое время, еще в самом начале войны, в 1942 году, когда во многих регионах уже была введена карточная система, люди все равно делились едой с животными.

Документы военных лет рассказывают и о том, как работники Новосибирской зообазы уходили в армию. Только с февраля 1942 года по январь 1943 года в ряды Красной армии было призвано восемь сотрудников.

В военное время людям как никогда было нужно было видеть что-то хорошее. Эвакуированные цирки и зверинцы в эти годы старались продолжать свою работу: это пользовалось популярностью и у детей, и у взрослых. Уже после войны это сыграло свою роль в создании зоопарка.

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