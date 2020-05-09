Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 мая: рассказываем о ситуации в регионе

9 Май 2020 2020-05-08T23:10:36+03:00

За последние сутки в Новосибирске коронавирусом заболели73 человека, в их числе 46 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 9 мая — на нашей онлайн-карте

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За последние сутки в Новосибирске коронавирусом заболели73 человека, в их числе 46 детей.

Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.

В настоящее время там отмечены следующие города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Есть заболевшие коронавирусом в районах: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Новых районов на на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.

Всего в регионе на данный момент зафиксировано 949 случаев заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, 20 человек подключены к ИВЛ. С подозрением на COVID-19 в детскую больницу №3 было госпитализировано 72 ребенка.

В стационарах Новосибирска с диагнозом коронавирус находится 1211 пациентов. В Черепановскую районную больницу госпитализировано 4 человека, в Сузунскую – 2. Еще один пациент с коронавирусом находится в Карасукской ЦРБ.

На данный момент, в регионе от коронавируса выздоровели 262 человека. 12 человек скончались. Всего в Новосибирской области было проведено 51 568 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU