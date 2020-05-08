Завод под Новосибирском возобновил свою работу после того, как у двух рабочих нашли коронавирус
Компания «Тион» в Бердске возобновила свое производство после того, как 4 мая на производстве было обнаружено 2 случая коронавируса. Об этом сообщила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний.
— Предприятие протестировало всех рабочих завода на коронавирус. Результаты исследования 124 человек стали известны 7 мая. Коронавирус ни у одного из них не обнаружили. С 8 мая производство продолжило работать в штатном режиме, — пояснила КП-Новосибирск Анастасия Гетьман.
Анастасия также отметила, что «Тион» выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, связанных с дезинфекцией помещений и отстранением от производства контактировавших с заболевшими.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как двое сотрудников компании «ТИОН» заразились коронавирусом. Обоих пациентов госпитализировали, по их словам, они чувствовали себя хорошо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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