2020-05-08T22:00:03+03:00
Общество

Завод под Новосибирском возобновил свою работу после того, как у двух рабочих нашли коронавирус

Тесты на коронавирус сдали все работники предприятия
Алена КУЛЕШОВА
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Компания «Тион» возобновила свое производство. Фото: Анастасия Гетьман, PR-директор группы компанийКомпания «Тион» возобновила свое производство. Фото: Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний
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Компания «Тион» в Бердске возобновила свое производство после того, как 4 мая на производстве было обнаружено 2 случая коронавируса. Об этом сообщила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний.

— Предприятие протестировало всех рабочих завода на коронавирус. Результаты исследования 124 человек стали известны 7 мая. Коронавирус ни у одного из них не обнаружили. С 8 мая производство продолжило работать в штатном режиме, — пояснила КП-Новосибирск Анастасия Гетьман.

Анастасия также отметила, что «Тион» выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, связанных с дезинфекцией помещений и отстранением от производства контактировавших с заболевшими.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как двое сотрудников компании «ТИОН» заразились коронавирусом. Обоих пациентов госпитализировали, по их словам, они чувствовали себя хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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