Завод под Новосибирском возобновил свою работу после того, как у двух рабочих нашли коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T22:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Тион» в Бердске возобновила свое производство после того, как 4 мая на производстве было обнаружено 2 случая коронавируса. Об этом сообщила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний.

— Предприятие протестировало всех рабочих завода на коронавирус. Результаты исследования 124 человек стали известны 7 мая. Коронавирус ни у одного из них не обнаружили. С 8 мая производство продолжило работать в штатном режиме, — пояснила КП-Новосибирск Анастасия Гетьман.

Анастасия также отметила, что «Тион» выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, связанных с дезинфекцией помещений и отстранением от производства контактировавших с заболевшими.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как двое сотрудников компании «ТИОН» заразились коронавирусом. Обоих пациентов госпитализировали, по их словам, они чувствовали себя хорошо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое рабочих с завода под Новосибирском заразились коронавирусом

Сами заболевшие уверяют, что чувствуют себя хорошо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU