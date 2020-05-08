2020-05-08T20:46:21+03:00
Происшествия

Ничего святого: под Новосибирском торговцы продавали награды времен ВОВ

Их задержали с поличным транспортные полицейские
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском транспортные полицейские задержали торговцев-нелегалов, которые пытались продать ордена. Фото: УТ МВД по СФОПод Новосибирском транспортные полицейские задержали торговцев-нелегалов, которые пытались продать ордена. Фото: УТ МВД по СФО
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Под Новосибирском транспортные полицейские задержали торговцев-нелегалов, которые пытались продать ордена СССР и штык-нож времен Великой Отечественной войны. Их удалось задержать с поличным на станции Барабинск.

— Полицейский в роли покупатели пришел на встречу с 52-летним жителем Барабинска, который продавал медаль «За трудовую доблесть» за 1,5 тысячи рублей. Кроме того, нелегальный торговец сообщил, что готов продать также штык-нож немецкого производства времен Великой Отечественной войны за 4 тысячи рублей. Сразу после сделки продавца задержали, — сообщили в пресс-службе УТ МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу.

Эксперты установили, что изъятый штык-нож был изготовлен кустарным способом из штыка к карабинам системы Маузер, состоявших на вооружении армии вермахта. А медаль «За трудовую доблесть» является подлинной и относится к государственным наградам СССР.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 (Незаконный сбыт холодного оружия) и статьей 324 (Сбыт государственных наград) УК РФ.

Полицейские провели еще одну контрольную закупку, во время которой на той же станции задержали 55-летнего жителя Куйбышева. Он пытался продать награду своего одинокого соседа-ветерана, который оставил ему в наследство свою квартиру. Продать орден Отечественной войны 2 степени накануне Дня Победы мужчина решил за 1300 рублей. Деньги ему были нужны, чтобы оплатить кредит. Сибиряка могут привлечь к уголовной ответственности по статье 324 (Сбыт государственных наград) УК РФ.

Изъятые у торговцев-нелегалов награды могут передать в музеи Новосибирской области.

Под Новосибирском задержали торговцев наградами времен ВОВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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