2020-05-08T19:50:56+03:00
Общество

Аплодисменты для ветеранов: Росгвардия поздравили фронтовиков с помощью оркестра

В канун 9 Мая окружной ансамбль песни и пляски и оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ устроили концерт у открытых окон
Екатерина КОМЯКОВА
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Ветераны наблюдали за концертом из окон. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской ФедерацииВетераны наблюдали за концертом из окон. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
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Акция от Росгвардии получила название «Парад у дома». Генерал-майоры вместе с творческими коллективами устроили настоящие праздник для новосибирских ветеранов. Парада в этом году нет, но праздник быть должен. Так во дворах, где живут фронтовики и труженики тыла, которые после войны служили в войсках правопорядка, были устроены небольшие концерты.

Оркестр и вокалисты исполнили песни военных лет, кто-то из случайных зрителей не постеснялся подпевать. В завершении акции для ветеранов, глядящих на концерт из окон, прозвучали аплодисменты в знак благодарности.

Торжественные марши состоялись специально для Александры Николаевны Комаровой, Василия Егоровича Горбунова, Павла Ивановича Морозова и вдовы Александра Григорьевича Юрьева Нины Ивановны.

Заслугу этих людей трудно переоценить. Так Александра Николаевна начала работать в годы войны в 16 лет, трудилась по 20 часов в сутки. Василий Егорович 14 летним мальчиком рыл окопы, носил боеприпасы, хоронил убитых. Павел Иванович участвовал в боях в составе Карельского фронта, второго и третьего Украинских фронтов. Александр Григорьевич воевал на Северо-Западном фронте, был командиром автоматной роты.

Именно так выглядят лучшие места на "параде" в этом году. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Именно так выглядят лучшие места на "параде" в этом году. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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