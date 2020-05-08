2020-05-08T19:36:41+03:00
Общество

«Люди молодцы»: новосибирцы зажгли на доме огромную цифру 75 в честь Дня Победы

Фигура появилась на одной из высоток в жилом комплексе Европейский берег
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы зажгли на доме огромную цифру «75» в честь приближающегося Дня Победы.Новосибирцы зажгли на доме огромную цифру «75» в честь приближающегося Дня Победы.
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Новосибирцы зажгли на доме огромную цифру «75» в честь приближающегося Дня Победы. Фигура появилась вечером 8 мая на одной из высоток в жилом комплексе Европейский берег. Жители дома одновременно зажгли свет в определенных квартирах, чтобы из окон получилась цифра «75» в честь юбилея Великой Победы. Фотография этого здания появилась в соцсетях.

— Люди молодцы, красиво. Это ведь нужно было точно определить соседей, чтобы число получилось правильное и ровное, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54».

Жительница соседнего дома сняла акцию на видео. По ее словам, цифра появилась на доме около часа назад и горит до сих пор.

— Со стороны выглядит очень красиво, светится уже около часа. Из окна можно любоваться, — пояснила КП-Новосибирск сибирячка.

Напомним, сегодня вечером в Новосибирске проходит акция «Свеча памяти». Из-за вспышки коронавируса ее не удалось провести в привычном формате в виде шествия возле Монумента Славы. Но почтить память героев сибиряки смогут, не выходя из дома. Ровно в 22:00 жители города зажгли свечи и подошли к своим окнам. Одновременно с этим в Новосибирске была объявлена минута молчания.

Новосибирцы зажгли на доме огромную цифру 75 в честь Дня Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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