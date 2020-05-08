Депутаты подарили новосибирским ветеранам военный парад к 75-летию Великой Победы

8 Май 2020 2020-05-08T19:50:27+03:00

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Ветераны Великой Отечественной Войны в этом году встречают праздник в своих квартирах. На Плющихинском жилмассиве военнослужащие 41-й армии устроили для ветеранов персональный парад под окнами домов.

— Мы уже поздравляли наших ветеранов, пытались передать настроение праздника с помощью видеобращений. Им ребятишки читали стихи, говорили слова заботы, внимания. Но в глазах пожилых людей все равно была какая-то грусть. Они понимали ситуацию, но говорили, что не хватает парада. И тогда мы решили обратиться в 41 общевойсковую армию, которая откликнулась, — рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько.

Ветеранов спросили:

Целая колонна «Тигров» проехала на мини-параде.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— На данный момент мы поздравили уже 124 ветерана. А сегодня у нас еще 20 человек. Некоторых мы поздравляем на дому, так как не все могут выйти на улицу. Наши солдаты всегда на готове. И вот сегодня, мне очень понравилось, как сказал один ветеран: «Когда грянул гром, сказал «есть» и пошел на фронт». И наши солдаты пишут письма, и военная почта развозит каждому по адресам, как когда-то они писали, так и мы пишем нашим ветеранам. И мы обязуемся выполнить их наказ — сохранить нашу Родину в неприкосновенности и целостности, — сказал Заместитель командующего 41 общевойсковой армией по военно-политической работе, полковник Владимир Перепелица.

Всем ветеранам вручили цветы.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Во время исполнения музыки военного оркестра некоторые ветераны пели песни. Из окон домов выглядывали дети и родители, кто-то поддерживал праздник, подпевая. На микрорайоне особое отношение к ветеранам, здесь были построены два дома по федеральной программе для участников Великой Отечественной войны.

Военный оркестр исполняет песни на мини-параде.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Власти поздравляют ветеранов Великой Отечественной войныФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU