2020-05-08T19:50:27+03:00
Общество

Депутаты подарили новосибирским ветеранам военный парад к 75-летию Великой Победы

В конце ветеранов ждал сюрприз: специально для них привезли военную технику
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Ветеранам Великой Отечественной войны сказали «спасибо» за Великую Победу.Ветеранам Великой Отечественной войны сказали «спасибо» за Великую Победу.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

Ветераны Великой Отечественной Войны в этом году встречают праздник в своих квартирах. На Плющихинском жилмассиве военнослужащие 41-й армии устроили для ветеранов персональный парад под окнами домов.

— Мы уже поздравляли наших ветеранов, пытались передать настроение праздника с помощью видеобращений. Им ребятишки читали стихи, говорили слова заботы, внимания. Но в глазах пожилых людей все равно была какая-то грусть. Они понимали ситуацию, но говорили, что не хватает парада. И тогда мы решили обратиться в 41 общевойсковую армию, которая откликнулась, — рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько.

Ветеранов спросили:

Целая колонна «Тигров» проехала на мини-параде. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Целая колонна «Тигров» проехала на мини-параде.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— На данный момент мы поздравили уже 124 ветерана. А сегодня у нас еще 20 человек. Некоторых мы поздравляем на дому, так как не все могут выйти на улицу. Наши солдаты всегда на готове. И вот сегодня, мне очень понравилось, как сказал один ветеран: «Когда грянул гром, сказал «есть» и пошел на фронт». И наши солдаты пишут письма, и военная почта развозит каждому по адресам, как когда-то они писали, так и мы пишем нашим ветеранам. И мы обязуемся выполнить их наказ — сохранить нашу Родину в неприкосновенности и целостности, — сказал Заместитель командующего 41 общевойсковой армией по военно-политической работе, полковник Владимир Перепелица.

Всем ветеранам вручили цветы. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Всем ветеранам вручили цветы.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Во время исполнения музыки военного оркестра некоторые ветераны пели песни. Из окон домов выглядывали дети и родители, кто-то поддерживал праздник, подпевая. На микрорайоне особое отношение к ветеранам, здесь были построены два дома по федеральной программе для участников Великой Отечественной войны.

Военный оркестр исполняет песни на мини-параде. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Военный оркестр исполняет песни на мини-параде.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Власти поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Власти поздравляют ветеранов Великой Отечественной войныФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Первым заболел фельдшер»: в Новосибирске 35 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом
Аплодисменты для ветеранов: Росгвардия поздравили фронтовиков с помощью оркестра
«Люди молодцы»: новосибирцы зажгли на доме огромную цифру 75 в честь Дня Победы
Депутаты подарили новосибирским ветеранам военный парад к 75-летию Великой Победы
«Баба Зина плакала»: новосибирцы отремонтировали ветхий дом 95-летней сибирячки
«Лепили всей семьей»: новосибирцы к 9 мая сняли мультик про шествие «Бессмертного полка» из пластилина
Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском: водитель погиб
Собрали по деталям: военный истребитель примет участие в параде
Пламя перекинулось на дом: в Новосибирске сгорел гараж с машиной внутри
Новосибирцы выложили на стене высотки огромную цифру 75
Колона бронеавтомобилей проехала по Новосибирску: показываем, что это было
Боевой опыт: волонтеры-медики останавливают вирус в аэропорту
В новосибирском сквере к 75-летию Победы установили макет легендарной пушки
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: во сколько и где будет
«На фото нам — три года»: сибирячка нашла друга детства со снимка 30-летней давности
Новосибирский художник проиллюстрировал книгу к 75-летию Победы
Сергей Меняйло о продлении режима самоизоляции: «На пик мы еще не вышли»
Колокольный звон лечит тело и душу
«Поднялись в люльке автокрана»: сибиряки спели песни военных лет у окон ветеранов
«Даже дети сражались как герои»: истории подвигов советских воинов – в праздничном спецвыпуске «Комсомолки»
«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку
2-ую Станционную обещают сдать к сентябрю
«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами