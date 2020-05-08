«Лепили всей семьей»: новосибирцы к 9 мая сняли мультик про шествие «Бессмертного полка» из пластилина

8 Май 2020 2020-05-08T17:50:56+03:00

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В этом году сложная эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы в празднование Дня Победы. Однако это совсем не повод расстраиваться — ведь прикоснуться к истории можно и не выходя из дома. Например, ребята из школы «Росток» и новосибирской детской студии телевидения «Старая Мельница» не захотели обходиться без традиционного «Бессмертного полка» и решили создать свой, анимационный, вариант шествия. Эту инициативу поддержали более пятидесяти семей.

Ребята участвовали в этом проекте вместе со своими семьями. Фото: "Студия Мельница"

— Сама идея принадлежит Рымшиной Вере Павловне, учителю 4 «В» класса школы «Росток», она же координировала весь процесс создания фигурок, их сбора, а также передачи материала мультипликаторам, учитывая непростую ситуацию — бесконтактным путем. А педагоги по анимации ДЮЦ «Старая мельница» Лазарева Любовь Павловна и Мещенко Валентина Владимировна уже занимались созданием самой анимации, да притом в такие сроки, в какие это сделать, казалось бы, вообще невозможно. Ребята участвовали в этом проекте вместе со своими мамами, папами, бабушками и дедушками. Многие рассказывали, как собирались всей семьей, каждый лепил сам себя, а взрослые в это время рассказывали детям истории о подвигах их прабабушек и прадедушек, — сообщается в группе Вконтакте «Старая Мельница».

Пластилиновые сибиряки с портретами ветеранов на маленьких транспарантах отправятся в свое шествие по нарисованному центру Новосибирска 9 мая, в 11:00. В студии предлагают присоединиться к ним в качестве зрителя на их YouTube канале «ДСТ Старая мельница».

Пластилиновые сибиряки с портретами ветеранов отправятся в свое анимационное шествие 9 мая. Фото: "Студия Мельница"

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