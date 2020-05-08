Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском: водитель погиб
Сегодня, 8 мая, на трассе под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик УАЗ выехал на встречку и столкнулся с фурой: водитель УАЗа погиб.
— Авария произошла около шести часов вечера на трассе р-254. Автомобиль УАЗ, за рулем которого был 25-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Водитель УАЗа погиб на месте, водитель фуры получил различные травмы, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Снимки с места аварии появились в социальных сетях. Подписчики паблика «АСТ-54» Вконтакте отметили, что после ДТП УАЗ превратился в настоящую груду металла. На кадрах видеоролика также видно, что грузовик загорелся. Тушить его приезжали пожарные.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, в настоящее время, сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском.
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