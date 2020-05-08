2020-05-08T16:03:29+03:00
Происшествия

Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском: водитель погиб

На трассе р-254 УАЗ столкнулся с фурой, после того, как выехал на встречку
Алена КУЛЕШОВА
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Сегодня, 8 мая, на трассе под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: "АСТ-54"Сегодня, 8 мая, на трассе под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: "АСТ-54"
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Сегодня, 8 мая, на трассе под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик УАЗ выехал на встречку и столкнулся с фурой: водитель УАЗа погиб.

— Авария произошла около шести часов вечера на трассе р-254. Автомобиль УАЗ, за рулем которого был 25-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Водитель УАЗа погиб на месте, водитель фуры получил различные травмы, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Снимки с места аварии появились в социальных сетях. Подписчики паблика «АСТ-54» Вконтакте отметили, что после ДТП УАЗ превратился в настоящую груду металла. На кадрах видеоролика также видно, что грузовик загорелся. Тушить его приезжали пожарные.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, в настоящее время, сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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